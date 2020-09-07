Госорганизации смогут бесплатно получить рецензию на экспертизы для суда

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Судебно-экспертная палата РФ (СЭП) с 7 сентября начала проводить для госорганизаций бесплатную проверку и рецензирование экспертных заключений, подготовленных в рамках судебных процессов. Ранее у таких организаций возникали проблемы с оспариванием результатов экспертиз из-за особенностей финансирования.

Услугу могут получить органы государственной власти субъектов РФ, муниципального уровня, компании с государственным участием, государственные корпорации и бюджетные учреждения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СЭП.

По словам президента палаты Дениса Шульженко такое решение было принято после того, как в Судебно-экспертную палату поступило более ста обращений от различных госструктур и компаний из разных регионов России.

"Сегодня таким организациям весьма проблематично оспорить результаты судебно-экспертного заключения. Это связано со спецификой расходования средств на судебные издержки в государственных структурах. Так как рецензия на судебную экспертизу не обладает процессуальным статусом, то выделить средства на оплату услуг эксперта, который бы проверил заключение, не представляется возможным. Из этой ситуации вытекает множество проблем", - сказал Шульженко.

По его словам, государственные организации вынуждены привлекать штатных юристов для оспаривания результатов судебных экспертиз, что вступает в противоречие не только с действующим законодательством, но и со здравым смыслом.

"Юрист, в отличие от судебного эксперта, за подписью которого выдано заключение, не обладает знаниями в области исследования объекта экспертизы. То есть у него нет оснований подвергать сомнению выводы эксперта, имеющего профессиональные знания в этой сфере", - заключил глава СЭП.