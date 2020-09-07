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В Нижневартовске задержали агрессивного посетителя банка

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Нижневартовске в отношении банковского клиента возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об угрозе теракта, сообщили в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сотрудники отделения банка на улице Нефтяников в полдень нажали тревожную кнопку. Как выяснили в полиции, клиенту не хватало необходимых документов и его отказались обслуживать. Тогда он начал угрожать сотрудникам и утверждать, что у него много оружия.

Посетителя задержали сотрудники Росгвардии. Никаких опасных предметов или оружия при нем не обнаружили, добавили в МВД.

ХМАО Нижневартовск МВД

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