Агро-баттл 2020 года выиграл арбуз массой почти 58 кг

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Арбуз года выбрали на "Агро-баттле" на Ставрополье, ягоду массой 57,94 кг вырастил Петр Есипчугов из Соль-Илецка (Оренбуржье), сообщил ставропольский Минсельхоз.

Самый большой арбуз в России в 2020 году вырастил фермер из Соль-Илецка Пётр Есипчугов. Плод-победитель весит 57 кг 940 гhttps://t.co/naIVkxVujN pic.twitter.com/HN5SlFYqeM — Абдулинский городской округ (@AbdulinoGO) September 6, 2020

Второе место занял арбуз массой 50,02 кг из Белгородской области. На третьм месте оказался ставропольский арбуз на 48,4 кг.

На конкурсе были представлены арбузы из Ставропольского и Краснодарского краев, Оренбургской и Белгородской областей.