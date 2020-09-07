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Агро-баттл 2020 года выиграл арбуз массой почти 58 кг

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Арбуз года выбрали на "Агро-баттле" на Ставрополье, ягоду массой 57,94 кг вырастил Петр Есипчугов из Соль-Илецка (Оренбуржье), сообщил ставропольский Минсельхоз.

Второе место занял арбуз массой 50,02 кг из Белгородской области. На третьм месте оказался ставропольский арбуз на 48,4 кг.

На конкурсе были представлены арбузы из Ставропольского и Краснодарского краев, Оренбургской и Белгородской областей.

Ставрополье Соль-Илецк Оренбургская область Белгородская область Агро-батлл

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