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Более 4 млн пачек сигарет ввезли в РФ под видом томатной пасты

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФТС и ФСБ России обнаружили более 4 млн пачек сигарет, перевозившихся под видом томатной пасты.

Стоимость партии превышает 216 млн рублей, говорится в сообщении ФТС.

Пять морских контейнеров со 100 тоннами сигарет марок A&B Red Queen, Oscar, Mac, NZ Gold, NZ Gold Super Slims, Monus, Dubao, Keno прибыли в Астрахань из Ирана в середине августа. В таможенной декларации импортер указал недостоверные данные, задекларировав табачные изделия в качестве томатной пасты.

Затем товар, перевозившийся на грузовых автомобилях, был задержан в Волгоградской области (40 тонн), Воронежской области (40 тонн), а также в Москве (20 тонн).

Организатор канала по незаконному перемещению табачных изделий задержан. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 200.2 УК РФ (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий). Следственные мероприятия продолжаются.

ФТС ФСБ Астрахань Иран

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