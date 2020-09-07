Российский проект по обратной связи с получателями госуслуг стал победителем конкурса ООН

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский проект "Ваш контроль", в рамках которого создана одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для обратной связи с населением, стал победителем международного конкурса "WSIS Prizes 2020", проводимого под эгидой ООН.

"Сегодня на виртуальной церемонии награждения премии WSIS Prizes 2020 был объявлен чемпионом проект "Ваш контроль" в номинации "Электронное правительство" (E-governance), - говорится в сообщении Минэкономразвития, которое реализует этот проект.

"Ваш контроль" - система мониторинга качества государственных услуг, цель которой заключается в обеспечении возможности оценки гражданами эффективности деятельности руководителей ведомств и центров госуслуг. В Минэкономразвития поясняют, что система позволяет выстроить диалог между обществом и государством через обратную связь: каждый гражданин может оценить качество предоставленной ему услуги онлайн, посредством смс и телефонных опросов, инфоматов или на сайте "Ваш контроль".

Ежемесячно через систему граждане оценивают примерно 2 млн оказанных им услуг с привязкой к конкретной точке. Обратная связь, которую предоставляют граждане, дает возможность оценивать деятельность конкретных руководителей территориальных органов власти и центров оказания госуслуг "Мои документы", которых в стране около 13 тысяч.

"За время работы системы граждане оставили 604,1 млн оценок и 968,5 тыс. отзывов по оказываемым госуслугам. Обратная связь позволяет объективно оценивать и совершенствовать работу ведомств и центров госуслуг", - приводится в сообщении комментарий директора департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития Виталия Злобина.

Премия WSIS Prizes 2020 - международное мероприятие по признанию лучших практик в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, проводимое под эгидой ООН. В текущем году на премию подали заявки 800 участников из разных стран мира, из которых 354 проекта были номинированы на онлайн-голосование.