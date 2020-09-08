В Бурятии нашли пропавших туристов из Москвы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели нашли двоих мужчин, которые пропали 6 сентября в Бурятии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике во вторник.

По данным МЧС, поиски проводились в Окинском районе, в труднодоступной местности. С утра во вторник на поиски вылетел вертолет Ми-8. С воздуха спасателям удалось обнаружить мужчин. Оба были доставлены в Иркутск.

Вечером 6 сентября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Бурятии обратилась жительница Москвы, которая рассказала, что в труднодоступной местности на реке Китой в Окинском районе не вышел с водного похода ее супруг с напарником.

По информации туристов, которые были с ними и вышли с маршрута 4 сентября, у пропавших сломался катамаран и, возможно, они идут пешком. Для проведения поисково-спасательных работ было принято решение привлечь авиацию МЧС России.

В пресс-службе отметили, что туристическая группа перед выходом на маршрут не проходила регистрацию в МЧС, поэтому спасатели не знали их точного местонахождения.