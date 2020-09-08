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Самолет "Победы" экстренно сел в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа", летевший из Улан-Удэ в Москву, экстренно приземлился в Красноярске, потому что одному пассажиру стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Самолет сел в 9:45 по местному времени (05:45 по Москве). Пассажира забрала машина скорой помощи. Что с ним случилось, в пресс-службе не уточнили.

Самолет должен вылететь в Москву после дозаправки.

Победа Красноярск Улан-Удэ Москва

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