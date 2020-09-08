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Компании попросили ввести обратный акциз на природный газ для нефтегазохимии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Компании предложили правительству ввести обратный акциз для переработки природного газа в продукцию нефтегазохимии, Минэнерго попросило их уточнить предложения.

О такой инициативе сообщил советник руководителя аналитического центра при правительстве Сергей Колобанов в ходе экспертного обсуждения предложений по дополнению "Дорожной карты" по развитию нефтегазохимии до 2025 года. Из его презентации следует, что бизнес предлагает выровнять условия для нефтегазохимических производств, использующих различные виды сырья, с учетом того, что на нафту, СУГ и этан введены или вводятся обратные акцизы.

Колобанов уточнил, что компании, предлагающие эту меру, не представили расчетов (например, необходимый размер акциза, критерии предоставления льгот и т.д.), идей, как компенсировать расходы бюджета при предоставлении обратного акциза, также нет.

Директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов сказал, что это предложение нужно конкретизировать.

"Те, кто инициировал эти пункты, никакого даже маломальского технико-экономического обоснования не представили. Поэтому из пункта непонятно, о чем идет речь. Это говорит о том, что данный пункт, если он будет в таком виде, его непонятно как исполнять. Если мы говорим об этане и СУГах, то в принципе решение уже принято. Все, что касается природного газа, если давать на него обратный акциз с точки зрения метанола, то нужно отдельное обоснование", - прокомментировал Рубцов.

Летом правительство внесло в Госдуму законопроект № 984546-7, который предлагает ввести с 1 января 2022 года обратный акциз для переработчиков этана и СУГ при условии введения ими в эксплуатацию после 1 января 2022 года новых производственных мощностей по переработке данной продукции с проектной мощностью по сырью не менее 300 тыс. тонн этана в год.

Также вычет по акцизам может быть предоставлен при инвестировании в объекты основных средств, вводимых в эксплуатацию в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года в размере не менее 65 млрд рублей, по заключенному до 1 января 2023 года с Минэнерго соглашению. При этом в случае инвестирования в мощности по переработке СУГ в размере более 110 млрд рублей законопроект предусматривает ежегодную индексацию ставки акциза на СУГ с 1 января 2024 года.

Госдума планирует рассмотреть документ в сентябре.

Минэнерго Сергей Колобанов правительство Госдума Антон Рубцов

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