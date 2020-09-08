Google объяснил ограничение доступа к фильму о Беслане в YouTube

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - YouTube ввел возрастные ограничения в отношении документального фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина" из-за сцен насилия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google во вторник.

"Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube - наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости", - говорится в ответе компании на запрос "Интерфакса", почему был ограничен доступ к российскому документальному фильму о Беслане.

"Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом. Однако если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, мы можем оставить видео, но наложить на него возрастные ограничения. Примеры таких случаев - новостные репортажи или документальные фильмы", - поясняется в сообщении.

Представитель компании не ответил на вопрос, будут ли сняты введенные ограничения.

Ранее Роскомнадзор распространил сообщение, что считает актом цензуры веденные YouTube ограничения на распространение фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина".