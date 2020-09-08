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Google объяснил ограничение доступа к фильму о Беслане в YouTube

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - YouTube ввел возрастные ограничения в отношении документального фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина" из-за сцен насилия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google во вторник.

"Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube - наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости", - говорится в ответе компании на запрос "Интерфакса", почему был ограничен доступ к российскому документальному фильму о Беслане.

"Если пользователи находят то, что нарушает правила нашего сообщества, они могут сообщить об этом. Однако если контент содержит сцены насилия или неприятные изображения и дает при этом достаточно контекста, мы можем оставить видео, но наложить на него возрастные ограничения. Примеры таких случаев - новостные репортажи или документальные фильмы", - поясняется в сообщении.

Представитель компании не ответил на вопрос, будут ли сняты введенные ограничения.

Ранее Роскомнадзор распространил сообщение, что считает актом цензуры веденные YouTube ограничения на распространение фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина".

YouTube Беслан Александр Рогаткин

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