ВС обязал суды принимать иски к поставщикам с истекшим из-за пандемии сроком

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Суды РФ не вправе отказывать в приеме исков потребителей к поставщикам товаров и услуг из-за истечения сроков давности, если это связано с карантинными ограничениями, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Отсутствие у гражданина возможности своевременно обратиться в суд с иском также является основанием для восстановления срока исковой давности", - сказал Лебедев на форуме глав верховных судов стран БРИКС, проходящем в режиме видеоконференции во вторник в Москве.

Он отметил при этом, что разъяснения Верховного суда России на сей счет "исключают возможность отказа в судебной защите прав потребителей по формальным основаниям".

Лебедев пояснил, что "сроки совершения процессуальных действий, пропущенные в связи с мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции (ограничение свободного перемещения граждан, их нахождения в общественных местах, государственных и иных учреждениях) подлежат восстановлению в соответствии с процессуальным законодательством".

Как подчеркнул глава ВС РФ, "в условиях пандемии важное значение для доступа граждан-потребителей к правосудию имеют правовые позиции, изложенные в Обзорах по отдельным вопросам судебной практики и утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля и 30 апреля 2020 г.".