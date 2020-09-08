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Источник сообщил о планах Матвиенко приехать в Минск 29 сентября

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует 29 сентября посетить Минск для участия в очередном Форуме регионов России и Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" источник среди организаторов форума.

Матвиенко приедет в составе делегации российских сенаторов, сообщил собеседник агентства. Как ожидается, форум пройдет в Минске 28-29 сентября.

4 сентября Матвиенко провела встречу с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым и обсудила с ним подготовку к форуму. "В ходе беседы обсуждались вопросы подготовки к намеченному на конец сентября VII Форуму регионов России и Беларуси", - говорилось в сообщении пресс-службы верхней палаты парламента.

В ходе недавней поездки в Ростовскую область Матвиенко заявила, что подготовка к форуму продолжается "активнейшим образом", и "если эпидемиологическая ситуация позволит провести форум в очном формате, на что мы нацелены, то, безусловно, нет никаких причин для отмены этого форума".

Она сообщила, что запланировано участие руководителей регионов Белоруссии и России, подписание целого ряда соглашений. "Каждый форум у нас завершается, как правило, подписанием на сотни миллиардов рублей соглашений между приграничными регионами, между компаниями. Сотрудничество России и Белоруссии очень активное, высокий уровень экономического и торгового сотрудничества", - добавила спикер Совфеда. Она отметила, что для белорусских производителей Россия - основной рынок сбыта.

Тем временем в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся 9 августа после президентских выборов, победителем которых был вновь объявлен действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

Белоруссия Валентина Матвиенко

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