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Мосгорсуд отменил ликвидацию адвокатской коллегии защитника Уилана

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил решение районного суда о ликвидации коллегии адвокатов "Закон и человек", председателем которой является защитник американца Пола Уилана Владимир Жеребенков.

"Мосгорсуд только что отменил решение Черемушкинского суда о ликвидации коллегии адвокатов МКА "Закон и Человек", удовлетворив нашу жалобу", - сказал Жеребенков "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, с иском о ликвидации в Черемушкинский суд обратилось столичное управление Минюста РФ. Министерство не устроило, что коллегия не предоставила в 2018 году отчетность, не опубликовав эти сведения в интернете либо СМИ. Суд удовлетворил иск еще в конце мая. При этом представители коллеги на заседании не присутствовали.

В своей жалобе Жеребенков указал, что суд не учел, что допущенные нарушения носили неумышленный характер, не привлек третьими лицами налоговой орган, не затребовал из налогового органа сведения, подтверждающие сдачу налоговой и бухгалтерской отчетности, не обратился с соответствующим запросом в Адвокатскую палату Москвы, "что говорит о формальном и поверхностном рассмотрении дела".

"Отменили решение суда и отказали в иске Минюста о нашей ликвидации, признав его формальным, даже судья удивился как нас не нашел Минюст, когда есть все сведения в открытых источниках и достаточно секунды найти, тем более коллегия очень известная, как и большая часть адвокатов, суд с нашими доводами согласился, теперь спокойно работаем", - сказал Жеребенков.

Жеребенков в разные годы защищал экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку, представлял интересы семьи журналистки Анастасии Бабуровой. Он также защищал гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, осужденного за шпионаж в РФ.

Пол Уилан Владимир Жеребенков

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