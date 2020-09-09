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Обеспечение учащихся горячим питанием обсудят в Мособлдуме в среду

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Профильный комитет Мособлдумы 9 сентября проведет заседание, посвященное вопросам обеспечения учащихся начальных классов подмосковных школ горячим питанием, сообщает пресс-центр регионального парламента.

"Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма проведёт заседание на тему: "Механизм и условия обеспечения горячим питанием учащихся в общеобразовательных организациях в Московской области", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе мероприятия будет обсуждаться организация горячего питания в школах, контроль за его предоставлением, меню.

В мероприятии примут участие представители министерства образования Московской области, управления Роспотребнадзора по Московской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

15 января президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. В Подмосковье горячее питание введено с 1 сентября.

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