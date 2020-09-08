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Более 130 детей заболели в сельской школе в Новгородской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - 131 ребенок пострадал от инфекционной вспышки в средней школе в поселке Шимск в Новгородской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

У примерно половины детей - кашель и боль в горле, у остальных - рвота и жидкий стул, говорится в информации пресс-службы.

Среди педагогов заболевших нет.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Их состояние удовлетворительное.

Одна школьница госпитализирована в Новгородскую инфекционную больницу.

Причина вспышки устанавливается.

Со среды школа, где обучаются 574 ребенка, закрывается на карантин. Предполагается, что он продлится минимум 7 суток.

Новгородская область

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