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На берегу Байкала снесли незаконные беседки для туристов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Владелец по решению суда демонтировал беседки, которые незаконно построил на берегу озера Байкал в поселке Листвянка Иркутской области

Как сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, строения были обнаружены в ходе проверки соблюдения земельного законодательства в границах Прибайкальского национального парка. Оказалось, что в 4 метрах от береговой были построены беседки, которые сдавались в аренду туристам.

Как уточнили "Интерфаксу" в Байкальской прокуратуре, всего собственник демонтировал 26 беседок.

"Беседки, незаконно построенные на берегу Байкала в Листвянке, принадлежали двум собственникам. Один исполнил решение суда. Второй подал апелляцию в Иркутский областной суд, сейчас она рассматривается. Ему принадлежит порядка 20 беседок", - уточнил представитель природоохранной прокуратуры.

Поселок Листвянка расположен на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 64 км от Иркутска. Население - около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу, как водных, так и наземных, поэтому поселок называют "Ворота Байкала".

Байкал Иркутская область

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