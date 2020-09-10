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"Диасофт" интегрирует созданную "Интерфаксом" и НРД платформу RU Data во внутренние системы участников финрынка

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Диасофт", один из ведущих российских разработчиков и поставщиков IT-решений для финансового сектора, создала решение для загрузки информации из базы данных RU Data - самого крупного в стране источника верифицированной информации по финансовым инструментам и эмитентам. Выпуск решения стал ответом на запросы клиентов, которые планируют расширить бизнес на российском и международном рынках ценных бумаг.

RU Data (Reference United Data) - совместный проект Группы "Интерфакс" и Национального расчетного депозитария (НРД). Платформа объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг России, включая эталонные данные, подтвержденные учетной системой; информацию от эмитентов и регистраторов, в том числе оперативную.

Решение компании "Диасофт" для взаимодействия с RU Data обеспечивает автоматический импорт данных в системы, установленные в банке или НФО. Данные содержат информацию об акциях, облигациях, инвестиционных паях, эмитентах, а также справочник-календарь событий, связанных с ценными бумагами. Используя расширенные возможности решения, клиенты компании "Диасофт" могут работать не только на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), но и на других биржевых площадках, в том числе международных, управляя рисками и внешними коммуникациями.

В основе решения компании "Диасофт" - микросервисная архитектура, развернутая на современном технологическом стеке. Набор интеграционных микросервисов осуществляет нативную, то есть без участия пользователей, и постоянную синхронизацию информации о ценных бумагах, эмитентах и корпоративных событиях между сервисами оперативного хранения и данными "Интерфакса" через API RU Data. Кроме того, пользователь может вручную, по запросу, выбрать источник для обновления информации.

Решение компании "Диасофт" позволит ускорить процесс ввода данных, минимизировать операционные риски и своевременно отслеживать изменения, необходимые для учета и отчетности.

Презентация решения состоялась в конце июля 2020 года на совместном вебинаре компании "Диасофт" и Группы "Интерфакс", в котором приняли участие клиенты компаний. Партнеры рассказали о механизме работы решения "Диасофт" в интеграции с сервисом RU Data и дальнейшем сотрудничестве в целях поддержки заказчиков, заинтересованных в развитии бизнеса на финансовых рынках.

"Диасофт" - крупный российский разработчик и поставщик IT-решений для финансового сектора и других отраслей экономики. Компания основана в 1991 году, работает со 175 клиентами, в том числе с 51 банком из топ-100. Специалисты компании "Диасофт" обладают уникальным опытом и компетенциями в области Digital Banking, Core Banking, автоматизации работы на финансовых рынках и процессов подготовки обязательной отчетности. В портфолио компании более 200 проектов по внедрению комплексных банковских систем.

Решения компании "Диасофт" признаны мировыми экспертами, международными исследовательскими и консалтинговыми компаниями. По итогам 2019 года "Диасофт" вошел в топ-5 мировых поставщиков IT-решений для финансовой отрасли и получил статус Major Player ("Ключевой игрок") от аналитического агентства Forrester.

Группа "Интерфакс" - разработчик передовых решений в области управления бизнес-рисками, выполнения регулятивных требований. Решения "Интерфакса" превращают большие данные в знания и позволяют компаниям использовать все возможности Big Data для получения конкурентных преимуществ и эффективного управления бизнесом в условиях цифровой экономики.

Платформа RU Data предназначена для анализа финансовых рисков и управления эффективностью портфелей ценных бумаг, мониторинга новостей и событий эмитентов, подготовки банками и прочими финансовыми организациями отчетности по операциям с ценными бумагами и производными фининструментами.

"Интерфакс", как аккредитованное агентство ЦБ РФ, предоставляет в RU Data информацию об эмитентах, в том числе это сущфакты, отчетность, российские и международные рейтинги, данные об эмиссиях и нерыночных инструментах.

Интерфакс Диасофт RU Data

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