Роспотребнадзор опроверг планы по закрытию аптек в жилых домах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российская федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не намерена закрывать аптеки, которые размещены в жилых домах.

"Роспотребнадзор не планирует ограничивать размещение аптек в жилых домах, указанных требований не содержится в проектах нормативно-правовых актов службы. Все размещенные в жилых домах аптеки продолжат свою работу в соответствии с теми требованиями, которые были утверждены ранее", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Роспотребнадзор разрабатывает новые нормы к размещению аптек в жилых домах, которые потребуют от них оборудования специальных погрузочно-разгрузочных площадок. Такие площадки должны быть расположены с торца здания, где нет окон и выходов из дома. По данным издания, подобные требования осложнят работу многих российских аптек.

Между тем, Роспотребнадзор уточняет, что новые нормы большинство аптек не затронут, поскольку загрузочные помещения допускается не устраивать при площади встроенных общественных помещений до 150 кв. м.

Необходимость в организации специальных погрузочных площадок в ведомстве объяснили тем, что шум - одна из самых распространенных проблем современного мегаполиса, и особенно это актуально для жителей 1-х и 2-х этажей домов, где расположены объекты торговли, питания и услуг.

Именно поэтому разгружать товары с машины нужно через вход, изолированный от жилой части здания. "Указанные нормы действуют более 20 лет", - добавили в Роспотребнадзоре.