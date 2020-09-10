В МВД рассказали, как решат проблему нежелательных иностранцев после снятия ограничений

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В МВД России применяют систему распознавания лиц для выявления нежелательных иностранцев, все они будут депортированы из страны после снятия ограничений, сообщила в четверг начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Если говорить об искусственном интеллекте, мы действительно его применяем. Это система распознавания лиц. Есть категория иностранных граждан, которые нарушают законодательство и не покидают территорию РФ, несмотря на решение об их выдворении. В данной ситуации система распознавания лиц выявляет их и места их проживания. Мы принимаем меры для удаления их с территории РФ", - сказала Казакова журналистам на пресс-конференции.

Она пояснила, что в связи с введенным в России мораторием из-за COVID-19 нежелательные иностранцы будут выдворены после снятия ограничений.

"В настоящее время мы накапливаем этот массив (информации о нежелательных гражданах - ИФ), и как только ограничения будут сняты, мы применим эти технологии, выявим адреса проживания и, соответственно, удалим нарушителей с территории РФ", - сообщила начальник управления.

Кроме того, Казакова заявила о необходимости прохождения дактилоскопической регистрации всех прибывающих в РФ иностранцев для исключения возможности нарушения ими миграционного законодательства.

"Необходимо, чтобы дактилоскопической регистрации подвергались все иностранные граждане, которые прибывают на территорию Российской Федерации на срок более 30 дней", - сказала представитель МВД.

По ее словам, многие иностранцы, которым был закрыт въезд в Россию, меняют личные данные и пытаются въехать в страну снова.

"Закрыли мы им въезд, они выехали, поменяли свои установочные данные и заново заехали. Но вот дактилоскопическую регистрацию в этом смысле не обманешь. Если ты уже прошел у нас дактилоскопическую регистрацию, то в следующий раз даже смена фамилии не даст возможности попасть в РФ", - подчеркнула Казакова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных граждан, у которых он истекал в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, приостановлено.

В этот период не принимались решения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы переселения соотечественников.