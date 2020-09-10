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Минюст РФ предложил запретить сделки с недвижимостью осужденных

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минюст России разработал поправки о запрете совершать сделки с недвижимостью граждан, отбывающих уголовные наказания в заключении.

Соответствующие предложения об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликованы в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, "при отсутствии у осужденного возможности самостоятельно обеспечить сохранность принадлежащего ему имущества или жилища, остающихся без присмотра на время отбывания им наказания, по ходатайству осужденного суд выносит определение или постановление о принятии мер по их сохранности".

Как говорится в законопроекте, чтобы сохранить принадлежащее осужденному жилое помещение суд с учетом обстоятельств конкретного дела может запретить регистрировать в этом помещении граждан, а также запретить государственную регистрацию перехода права, ограничения права и обременения соответствующего объекта недвижимости.

Вместе с тем, в нем отмечается, что осужденный сам должен будет оплачивать расходы по обеспечению сохранности его имущества.

В пресс-службе Минюста "Интерфаксу" пояснили, что в соответствии со статьей 313 УПК РФ, при наличии у осужденного имущества или жилища, остающихся без присмотра, суд выносит определение или постановление о принятии мер по их охране.

"Конституционный суд РФ признал данную норму не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования она не закрепляет конкретных мер по охране остающегося без присмотра жилого помещения, собственником которого является осужденный, а также не устанавливает субъектов, на которых судом может быть возложена обязанность по принятию таких мер, и не определяет, за счет каких источников осуществляется финансирование этих мер", - говорится в разъяснении ведомства.

В пресс-службе также отметили, что в судебной практике обязанность обеспечивать охрану жилища осужденного чаще всего возлагается на органы местного самоуправления.

"Кроме того, полномочия по охране имущества физических и юридических лиц по договорам возложены на Росгвардию", - напомнили в министерстве.

Минюст РФ

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