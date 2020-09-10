Трехдневное голосование стартовало на выборах губернатора Камчатки

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Камчатском крае, где наступило утро пятницы, началось голосование на выборах губернатора региона, которое продлится 11, 12 и 13 сентября.

"В пятницу в 8:00 по местному времени (23:00 четверга мск) в городах и поселках края открылись 189 избирательных участков. Проголосовать сегодня можно до 20:00 (11:00 мск)", - сообщила "Интерфаксу" председатель краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

Жители региона могут проголосовать на своем избирательном участке в любой из трех дней с 8:00 до 20:00.

В школах, где открыты избирательные участки, уроки в пятницу отменены. Руководителям образовательных учреждений вместо занятий в классах рекомендовано провести спортивные мероприятия с детьми.

Тем временем продолжается досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях региона: в оленеводческих бригадах, на маяках, метеостанциях, погранзаставах, горнодобывающих предприятиях и кордонах заповедников, а также на судах, находящихся в плавании. Оно завершится 12 сентября. По данным председателя краевого избиркома, досрочно проголосовали почти 4 тысячи жителей региона. Из них 753 человека - на суше в отдаленных и труднодоступных местностях, еще 3 153 - в море.

Иринина добавила, что все участковые избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, одноразовыми перчатками, антисептиками, защитными экранами. Для организации голосования на дому членам участковых избирательных комиссий дополнительно выдают одноразовые халаты. Кроме того, при входе на участки организована санитарная зона, где избиратели могут обработать руки и получить перчатки, маску и индивидуальную ручку для голосования.

На пост губернатора претендуют пять кандидатов - самовыдвиженец Владимир Солодов, Максим Близнюков ("Партия Роста"), Дмитрий Бобровских ("Справедливая Россия"), Валерий Калашников (ЛДПР) и Александр Остриков ("Патриоты России").

Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей.