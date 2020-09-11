Житель Ингушетии зарезал соседа, устроил ДТП и скрылся

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские в Ингушетии ищут жителя села Нестеровское, подозреваемого в убийстве своего соседа, сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

"В четверг вечером между двумя мужчинами, представителями одного тейпа, произошла ссора. Словесная перепалка, взаимные оскорбления переросли в поножовщину", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину ссоры между ближайшими соседями.

По данным источника, один из мужчин, предположительно, был пьян. Во время драки один из участников конфликта ударил оппонента ножом. Ранение оказалось смертельным.

Собеседник агентства добавил, что после этого мужчина на своем автомобиле скрылся с места происшествия. На трассе в Нестеровском его машина на большой скорости врезалась в "Газель". Задержать подозреваемого пока не удалось.