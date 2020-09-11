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Москва подтвердила перенос встречи глав МИД и Минобороны РФ и Франции

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Москве подтвердили информацию о том, что запланированная на 14 сентября встреча глав МИД и оборонных ведомств РФ и Франции перенесена на более поздний срок, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Ссылки были на некие обстоятельства, - так нам сформулировали", - сказала Захарова.

"К вопросу о сроках проведения заседания совета мы вернемся тогда, когда будет сочтено, что для этого имеются надлежащие обстоятельства, включая готовность самой французской стороны к обсуждению на уровне министров всех вопросов, которые оказали прямое влияние на состояние безопасности в Европе и прилегающих регионах", - подчеркнула она.

8 сентября об этом сообщили в МИД Франции: "Ввиду сложившихся обстоятельств, по итогам консультаций с российскими властями принято решение перенести на более поздний срок встречу франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности".

Со своей стороны, агентство Bloomberg поясняет, что такое решение принято в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Сначала он проходил лечение в омской больнице, а 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

Власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". По данным российских врачей, многочисленные исследования не выявляли у пациента признаков отравления.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Франция МИД РФ Мария Захарова

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