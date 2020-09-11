Больше половины россиян положительно оценили ситуацию в экономике РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Половина россиян (49%) считают нормальным положение дел в экономике и еще 12% респондентов оценивают экономическую ситуацию в стране как хорошую. Противоположного мнения придерживается треть (34%) граждан России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившего в пятницу в "Интерфакс".

Каждый четвертый россиянин (25%) считает, что положение дел в стране ухудшается.

В то, что ситуация развивается в правильном направлении, верят 33% участников опроса. 37% респондентов полагают, что с этой оценкой можно согласиться лишь отчасти.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 27 августа среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.