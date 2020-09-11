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Число квартирных мошенничеств в РФ выросло за три года почти на 20%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Количество преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, выросло на 18% за три года, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

"С 2015 по 2019 год количество преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, выросло на 18%. Если в 2015 году было зафиксировано 6208 дел, связанных с мошенничеством на рынке недвижимого имущества, то в 2019 - уже 7 340, а за первую половину текущего года - уже 4 129", - говорится в исследовании, имеющимся в распоряжении "Интерфакса".

Анализ был проведен на основании информации, полученной в МВД РФ. Аналитики отмечают, что число таких преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере, возросло в период с 2015 по 2019 год на 28%, а за первое полугодие 2020 года количество преступлений этой категории уже составило 62% от прошлогоднего показателя.

"Одной из причин этого является отсутствие эффективного превентивного правового регулирования, которое повлекло бы за собой снижение количества преступлений данного вида. Такое преступление отличается низкой раскрываемостью и значительной сложностью в отыскании и возвращении гражданам похищенных денежных средств в результате мошеннических действий на рынке недвижимости", - прокомментировала замдекана юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина.

Эксперты отмечают, что большинство сделок с недвижимостью, которые впоследствии оспариваются в судах, заключается в простой письменной форме, то есть в виде договора, за составление и содержание которого никто не несет ответственности, кроме самих участников сделки. Они подчеркивают, что главная причина уязвимости таких сделок - отсутствие должного контроля за соблюдением их законности. При этом сотрудники МФЦ не обязаны проверять правовую чистоту сделки, они не имеют соответствующей квалификации.

"Критичным является и тот факт, что при стабильном росте количества преступлений, совершаемых в сфере оборота недвижимости, раскрываемость таких дел также заметно снижается из года в год. Это также показал анализ судебной практики, проведенной в рамках исследования", - заключают эксперты.

Финансовый университет при правительстве РФ МВД Венера Шайдуллина

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