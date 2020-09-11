Срок временного ввоза машин в РФ продлен на полгода на случай второй волны COVID

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 11 сентября продлил для физических лиц сроки временного нахождения автомобилей на таможенной территории Евразийского экономического союза до 31 марта 2021 года, сообщила пресс-служба ЕЭК.

С такой инициативой выступила Белоруссия. Решение было поддержано "в связи с сохраняющейся пандемией COVID-19 и возможностью возникновения второй волны распространения коронавирусной инфекции".

Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 31 марта следующего года освобождены от обязанности вывозить их обратно из ЕАЭС и, соответственно, не попадут под административные меры и уплату таможенных платежей.

Решение, в частности, касается тех, кто приехал из Калининградской области на своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и не может вернуться домой.

Также Совет ЕЭК приостановил до 31 марта 2021 года течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества иностранцами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца или вынужденного переселенца.

Решение распространяется на случаи, которые возникли или возникнут с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021 года.

Принятие этого решения обусловлено невозможностью граждан реализовать свои права и исполнить свои обязанности в связи с принятыми в ЕАЭС мерами по борьбе с коронавирусом.