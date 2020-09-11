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В Тамбовской области разбился пилот легкомоторного самолета

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Тамбовской области в пятницу разбился легкомоторный самолет, пилот погиб, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

По факту идет прокурорская проверка.

При наличии оснований ведомство может принять меры прокурорского реагирования.

В областном МЧС уточнили, что самолет жестко сел в поле в Мичуринском районе.

Самолет "Бекас" проводил агрохимические работы, уточнили в Следственном комитете. Проверку по факту проводит Московское межрегиональное упрваление СК на транспорте.

Тамбовская область МЧС транспортная прокуратура

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