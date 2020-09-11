Врачи назвали удовлетворительным состояние избитого омского мальчика

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Врачи оценивают состояние мальчика из Омской области, которого неоднократно избивали, как удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой в пятницу.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Кузнецова навестила мальчика, которого истязали в Омской области. Ребёнок вместе с мамой находятся Детской городской клинической больнице им. Н.Ф. Филатова (...) Доктора рассказали детскому омбудсмену о проведённых осмотрах и состоянии здоровья малыша - оно удовлетворительное, его жизни и здоровью угрозы нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по предварительным данным, ребёнок проживал со своей матерью в семье её знакомых, где его неоднократно избивали. Также сообщается, что ранее семья, в которой в последнее время проживала мать с ребёнком, состояла на учёте, как находящаяся в социально опасном положении, в отдельный период находилась на контроле у органов опеки.

Для выяснения обстоятельств случившегося следственными органами СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего).