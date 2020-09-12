Для запуска спутников "Гонец-М" разрешили использовать военные системы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому системы военного назначения можно будет использовать для очередного запуска с космодрома "Плесецк" ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами "Гонец-М".

"Речь идёт о запланированном выводе на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", которые обеспечивают связь вне зоны покрытия мобильных операторов. Вместе с тем в качестве полезной нагрузки будут запущены несколько спутников, созданных российскими университетами, а также космические аппараты из Финляндии, США, Канады, Литвы, ОАЭ, Германии. В их числе - устройства для отработки технологий интернета вещей, исследований космоса, идентификации гражданских судов", - говорится в сообщении пресс-службы российского правительства, распространенном в субботу.

Согласно сообщению, к обслуживанию старта разрешается привлекать личный состав космических войск. "Запуск пройдет на договорной основе. Решение позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства в отрасль, укрепить позиции России на мировом рынке космических услуг", - отмечают в правительстве.

Ранее сообщалось, что первый запуск спутников "Гонец-М" ракетой "Союз-2", а не "Рокотом", состоится осенью.

Космические аппараты "Гонец-М", созданные компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнёва, предназначены для обеспечения персональной спутниковой связи на территории крайнего Севера и в труднодоступных местностях.