"Новапорт" бизнесмена Троценко стал владельцем аэропорта Белгорода

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Новапорт инвест", входящее в холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко, стало собственником 100% долей в ООО "Международный аэропорт Белгород", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 11 сентября. До этого владельцем аэропорта Белгорода было ООО "Каскад", которое через ООО "Мастерфест" контролирует зампредседателя Белгородской областной думы, основной владелец и глава совета директоров агропромышленной группы "Агро-Белогорье" Владимир Зотов.

В 2019 году белгородский аэропорт обслужил около 470 тыс. человек (+3% год к году), рейсы выполнялись в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Симферополь, Сургут, Норильск, а также чартерные в Турцию, Тунис, Таиланд и ОАЭ. В январе-июле 2020 года на фоне ограничений из-за коронавируса пассажиропоток аэропорта упал более чем в два раза, до 116 тысяч человек, следует из данных Росавиации.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Белгорода, сейчас он обслуживает внутрироссийские рейсы "Аэрофлота", S7, Nordwind, Smartavia, "Руслайн", "ИрАэро".