"Новапорт" бизнесмена Троценко стал владельцем аэропорта Белгорода
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Новапорт инвест", входящее в холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко, стало собственником 100% долей в ООО "Международный аэропорт Белгород", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 11 сентября. До этого владельцем аэропорта Белгорода было ООО "Каскад", которое через ООО "Мастерфест" контролирует зампредседателя Белгородской областной думы, основной владелец и глава совета директоров агропромышленной группы "Агро-Белогорье" Владимир Зотов.
В 2019 году белгородский аэропорт обслужил около 470 тыс. человек (+3% год к году), рейсы выполнялись в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Симферополь, Сургут, Норильск, а также чартерные в Турцию, Тунис, Таиланд и ОАЭ. В январе-июле 2020 года на фоне ограничений из-за коронавируса пассажиропоток аэропорта упал более чем в два раза, до 116 тысяч человек, следует из данных Росавиации.
Согласно расписанию на сайте аэропорта Белгорода, сейчас он обслуживает внутрироссийские рейсы "Аэрофлота", S7, Nordwind, Smartavia, "Руслайн", "ИрАэро".
"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Сейчас холдинг объединяет аэропорты в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерове, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ. В 2019 году все аэропорты холдинга перевезли 25 млн человек (+9% год к году).