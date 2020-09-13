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Еще 1,9 млрд руб. выделены для соцработников за помощь COVID-пациентам

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще около 1,9 млрд рублей на дополнительные выплаты сотрудникам соцслужб, которые работают с заболевшими коронавирусом и людьми из группы риска, сообщили в пресс-службе правительства РФ в воскресенье.

Там уточнили, что величина выплат зависит от квалификации сотрудника и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом. Суммы варьируются от 10 тысяч до 60 тысяч рублей за смену.

В сообщении говорится, что распоряжение распространяется на сотрудников, которые ухаживают за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля. Работа в сменном режиме подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нем гражданами на протяжении 14 дней.

Надбавки планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля, затем их продлили до 15 сентября. Как сообщил Мишустин на заседании правительства 10 сентября, выплаты продлят еще на месяц. Общий объем средств, выделенных на эту меру поддержки, превышает 13 млрд рублей.

Михаил Мишустин

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