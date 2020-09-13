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Явка на выборах главы Севастополя уже превысила уровень 2017 года

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Явка на досрочных выборах губернатора Севастополя к 10:00 воскресенья по московскому составила 35,19%, следует из предоставленных журналистам данных городской избирательной комиссии.

Всего, по данным избиркома, в Севастополе уже проголосовали 115 тысяч избирателей. При этом в 2017 году, когда в Севастополе последний раз выбирали губернатора, итоговая явка составила 34,21%.

Между тем на нынешних выборах в России впервые участки для голосования открыты не один день, а три.

В Севастополе проходят вторые в истории города прямые выборы главы. На пост губернатора претендуют шесть кандидатов: председатель горсовета в 1991-1992 годах Иван Ермаков ("Патриоты России"), вице-спикер Заксобрания города Илья Журавлев (ЛДПР), врио губернатора Михаил Развожаев ("Единая Россия"), домохозяйка Александра Романенко ("Демократическая партия России"), член президиума центрального совета "Справедливой России" Александр Романович и гендиректор ООО "Крымский гарант безопасности" Ярослав Яковенко ("Партия прогресса").

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