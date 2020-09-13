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В Новороссийске задержали главу отделения "Справедливой России"

Михаила Ерохина заподозрили в получении взятки

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Депутат городской думы Новороссийска, глава местного отделения "Справедливой России" Михаил Ерохин задержан по подозрению в получении более 2,1 млн рублей за отказ выставить наблюдателей на участки для голосования.

Возбуждено уголовное дело, Ерохин задержан после получения денег, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Петренко рассказала, что задокументирована передача денег Ерохину от представителя администрации муниципального образования Новороссийска "за ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки, отсутствие провокаций и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан".

Ерохин - депутат гордумы Новороссийска шестого созыва, кандидата в депутаты седьмого созыва. На выборах в гордуму Новороссийска политической партией "Справедливая Россия" выдвинуты 22 кандидата.

Выборы депутатов городской Думы Новороссийска седьмого созыва проходят в Новороссийске по 35 одномандатным избирательным округам в пяти внутригородских районах: Восточный, Новороссийский, Приморский, Центральный и Южный.

Новороссийск Справедливая Россия Михаил Ерохин

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