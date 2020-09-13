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В Костромской области уже проголосовали 22% избирателей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - За два дня досрочного голосования и по состоянию на 12:00 в Костромской области на выборах губернатора и депутатов парламента региона проголосовали 21,99% избирателей, сообщается на информационном табло регионального избиркома.

Самая высокая явка в Вохомском районе (34,33%), самая низкая - в городе Шарья (16,85%).

В 2016 году на досрочных выборах губернатора Костромской области явка к 12:00 составила 14,65%.

В регионе борьбу за пост губернатора вместе с нынешним руководителем региона Сергеем Ситниковым ("Единая Россия") ведут еще четыре кандидата - Валерий Ижицкий (КПРФ), Александр Плюснин ("Справедливая Россия"), Георгий Тащиев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Руслан Федоров (ЛДПР).

Кроме того, в регионе одновременно проходят выборы в региональный парламент.

Костромская область

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