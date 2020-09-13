Все кандидаты от ЕР уверенно побеждают на выборах губернаторов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил о победе кандидатов партии на прошедших в Единый день голосования губернаторских выборах. Его слова подтверждают данные Центральной избирательной комиссии РФ.

"Все кандидаты от "Единой России" на выборах высших должностных лиц побеждают уверенно в первом туре", - заявил Турчак в воскресенье в ходе предварительного подведения итогов Единого дня голосования.

По его словам, о победе выдвиженцев от "Единой России" свидетельствуют данные экзит-поллов и предварительные данные обработанных протоколов.

Согласно первым данным ЦИК РФ, кандидаты от "Единой России" - действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов - лидируют на выборах во всех субъектах, где они выдвигались. Кандидаты от "партии власти" захватили лидерство и в таких "проблемных" регионах, как Иркутская, Архангельская и Ростовская области, где результат губернаторских выборов не был очевиден.

Так, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам обработки 80,76% протоколов продолжает лидировать с 60,64% голосов; действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев лидирует на выборах с 74,97% голосов после обработки 2,68% протоколов; врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский набирает 68,86% по итогам обработки 20,35% бюллетеней.

В борьбе за губернаторское кресло в Смоленской области "Единая Россия" не участвовала. Там, по результатам обработки 2,66% протоколов, действующий губернатор Алексей Островский (ЛДПР) набирает 64,1% голосов, обгоняя кандидата от КПРФ Андрея Митрофаненкова, набравшего 21,94% голосов избирателей.

Кроме того, врио главы Пермского края Дмитрий Махонин участвует в выборах как самовыдвиженец, но его кандидатуру поддержала "Единая Россия". В Прикамье обработано 71,32% протоколов, Махонин набирает 76,16% голосов.

Глав региона в этом году выбирают в Севастополе, Чувашии, Коми, Татарстане, ЕАО, Пермском, Краснодарском и Камчатском краях, Иркутской, Калужской, Архангельской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской, Брянской и Ростовской областях.