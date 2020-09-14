Действующий губернатор Дрозденко набирает более 80% на выборах главы Ленобласти

Дрозденко уже объявил о намерении провести кадровые перестановки в региональных органах власти

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ("Единая Россия"), одерживает победу на выборах главы региона с результатом 83,3% по итогам обработки 58,6% протоколов. Он заявил, что планирует провести кадровые изменения в правительстве области и среди глав районных администраций.

"Мы будем менять структуру правительства, она будет еще более гибкой, чем сегодня", - сказал Дрозденко журналистам в Петербурге в понедельник.

Он также отметил, что планируются точечные изменения в составе глав администраций районов.

Кроме того, Дрозденко подчеркнул, что он продолжит работу с губернатором Петербурга Александром Бегловым по вопросу социально-экономической интеграции двух субъектов РФ. При этом объединения регионов не планируется.

В качестве кандидатов на выборы губернатора Ленинградской области помимо Дрозденко были зарегистрированы Андрей Лебедев (ЛДПР), Александр Перминов ("Справедливая Россия"), Александр Габитов ("Гражданская платформа").

Как сообщал журналистам в воскресенье глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, явка на выборах главы региона в этом году составила составила 47,94%.

На выборах губернатора Ленинградской области в 2015 году явка составила 44,5%. Большинство избирателей (82,1%) тогда проголосовало за врио главы региона Дрозденко.