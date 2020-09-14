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Губернатор Белозерцев победил на выборах главы Пензенской области

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На выборах губернатора Пензенской области, по результатам обработки 100% протоколов, с результатом 78,72% голосов побеждает действующий глава региона, представитель "Единой России" Иван Белозерцев, сообщили "Интерфаксу" в областном избиркоме.

Кандидат в губернаторы от КПРФ Олег Шаляпин набирает 8,45% голосов, Александр Васильев, выдвинутый ЛДПР, набирает 5,57% голосов, результат кандидата от "Справедливой России" Анны Очкиной - 4,44%, Петр Чугай от "Партии пенсионеров" набрал 1,48%.

Явка на выборах составила 56,64%.

На прошлых выборах 13 сентября 2015 года главой региона был избран Иван Белозерцев, он набрал 86,05% голосов. Явка составила более 60%.

Пензенская область Иван Белозерцев

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