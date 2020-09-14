Сын Пиотровского стал замруководителя комитета по культуре Петербурга

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Борис Пиотровский, сын гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского назначен первым заместителем главы комитета по культуре Петербурга, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Приказ о назначении подписал председатель комитета Константин Сухенко. Пиотровский приступил к работе с 14 сентября.

Борис Пиотровский - основатель издательства АРКА, партнера Эрмитажа, которое выпускает книги об искусстве, музеях и культурологии. Также он запустил проект по созданию документальных фильмов в формате виртуальной реальности Hermitage.VR "Эрмитаж. Погружение в историю".