Бизнесмен, задолжавший Кобзону $25 млн, признан банкротом

Ставропольский предприниматель Вагиф Пейсахов занял деньги на развитие бизнеса, но проиграл их в покер

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ставропольского края в понедельник в рамках рассмотрения заявления вдовы Иосифа Кобзона признал банкротом должника артиста – ставропольского бизнесмена Вагифа Пейсахова. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд ввел в отношении Пейсахова процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев – до 12 марта 2021 года.

Финансовым управляющим Пейсахова остается Сергей Сергеев (был назначен ему в апреле текущего года - ИФ), которому должник обязан передать все имеющиеся у него банковские карты.

Кроме того, по решению суда регистрация Пейсахова в качестве индивидуального предпринимателя будет признана утратившей силу.

Рассмотрение результатов процедуры реализации имущества состоится через полгода.

Как сообщалось, вдова артиста Нинель Кобзон подала в Арбитражный суд Ставрополья заявление о признании банкротом предпринимателя Пейсахова. Сумма требований заявителя составила 1 млрд 595 млн 800 тыс. рублей ($25 млн).

Ранее она обращалась с аналогичным заявлением в Арбитражный суд Москвы. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что должник зарегистрирован в Ставрополе, поэтому дело было передано для рассмотрения в суд в регионе.

В апреле Арбитражный суд Ставрополья по заявлению вдовы Кобзона ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов.

В сентябре 2016 года Одинцовский суд Московской области приговорил Пейсахова к шести годам колонии общего режима. Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), поскольку взял в долг у Кобзона $25 млн и эти деньги не вернул.

По данным СМИ, Пейсахов занял деньги на развитие бизнеса, но, как позднее сам признался, проиграл их в покер. В этой связи артист обратился в полицию, и было возбуждено уголовное дело.

Народный артист СССР и депутат Госдумы Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни.