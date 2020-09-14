Поджигательница дома с детьми возместит 1 млн руб., потраченный на лечение ее выжившей дочери

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Осужденная за поджог дома с детьми жительница Забайкальского края по решению суда должна возместить около 1 млн рублей, которые были потрачены государством на спасение ее выжившей дочери.

Красночикойский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с 30-летней женщины в пользу территориального Фонда обязательного медицинского страхования около 1 млн рублей ущерба, сообщали прокуратура края.

В апреле 2019 года жительница села Барахоево подожгла дом, в котором находились два ее ребенка. Погиб четырехлетний мальчик, его полуторагодовалую сестру спасли соседи. Позже девочка лечилась в трех региональных больницах.

В апреле 2020 года суд приговорил женщину к 21 году колонии общего режима за убийство, покушение на убийство и умышленное уничтожение чужого имущества.