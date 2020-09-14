Томский ученый нашел способ повысить тягу двигателей малых спутников в 25 раз

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Денис Золотухин совместно с коллегами из США нашел способ повысить эффективность двигателей кубсатов – малых спутников, создаваемых для исследования космоса, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

Ученый провел исследование под руководством профессора Майкла Кейдара из Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США). Специалисты в ходе совместной работы смогли улучшить работу тяги двигателя космических кубсатов (в том числе удельной), а также повысить эффективность миниатюрного плазменного двигателя.

"Когда я прибыл в лабораторию, профессор Кейдар поставил мне задачу увеличить тягу двигателя кубсата на заметную величину - в несколько десятков раз. При этом нужно было сохранить или даже улучшить отношение тяги к мощности и удельный импульс. Это важные параметры, которые показывают эффективность двигателя", - цитирует пресс-служба Золотухина.

Улучшить показатели удалось благодаря дополнительному электроду, который стал второй ступенью в разрядной системе. Подав на него напряжение и поместив в магнитное поле, ученые добились более активного генерирования плазмы и ее усиленного ускорения. В результате этого тяга двигателя увеличивается в 20-25 раз.

Пресс-служба ТУСУРа отмечает, что параллельно в Томске группа ученых университета изучала вопрос продления срока службы плазменного двигателя кубсата. Специалисты предложили напылять борное покрытие на межэлектродный промежуток, который разрушается под действием плазмы. Это позволит увеличить срок службы микродуговых двигателей от 6 до 17 раз.

Результаты исследований опубликованы в журналах Physical Review E и Journal of Propulsion and Power, соответственно.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.