Партия пенсионеров намерена улучшить результат на выборах в Гд в 2021 г.

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На выборах в Госдуму в 2021 году Партия пенсионеров может существенно улучшить свой результат, заявил председатель Центрального совета партии Владимир Бураков.

"На сегодняшний день наши партийцы получили 131 мандат. Это довольно много для непарламентской партии, но тем не менее это не предел", - сказал Бураков на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Средний процент, набранный партией на прошедших выборах - 5,7, сообщил Бураков. При этом в Костромской области партия набрала 8,44 процента, добавил он.

"Если мы такими темпами будем работать, готовясь к выборам в следующем году, то, конечно, более количество поддерживающих нас избирателей будет более значительно, чем было на выборах в 2016 году", - сказал Бураков.

Он отметил, что в России 45 млн пенсионеров, около 17 млн людей предпенсионного возраста и 6 млн пенсионеров-военных и в связи с этим у Партии пенсионеров есть возможность увеличить свой электорат

Бураков также сообщил, что в планах партии разработка Социального Кодекса и борьба за права людей, которые достигли пенсионного возраста и продолжают работать.

В единый день 13 сентября голосования в России прошли выборы в законодательные собрания 11 регионов. Пятипроцентный барьер в разных регионах преодолели девять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, "Новые люди", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "За правду".