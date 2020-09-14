Петербургские ученые открыли редкий вид усатых тропических клопов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Международная группа ученых, в состав которой вошли представители Санкт-Петербургского университета, обнаружила в Юго-Восточной Азии редких клопов - Tatupa grafei, которые отличаются длинными усами и не пьют кровь человека, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

Энтомолог из Брунея Клаас Дамкен собрал клопов в тропических лесах острова Калимантан (Борнео) и отправил их на определение в СПбГУ, а петербургские исследователи обнаружили в выборке девять экземпляров неизвестного вида, который получил название Tatupa grafei. Ученые предполагают, что такие клопы обитают только на Калимантане.

"Чаще всего, когда речь заходит об этих насекомых, люди представляют себе кровососущих постельных клопов. Они создают остальным клопам дурную славу, ведь большинство этих насекомых не кусается. Открытый нами клоп относится к семейству слепняков, и он также не питается кровью человека", - отмечает автор исследования Вероника Тыц.

Tatupa grafei относятся к сравнительно небольшой группе из 24 видов насекомых. Ее представители различаются окраской и имеют усы, которые зачастую вдвое длиннее тела. Клоп Tatupa grafei золотистого цвета и покрыт пятнышками. Из-за чрезвычайной малочисленности представителей этого вида об их поведении известно немного. Как правило, насекомых находят в местах, где много грибов, растущих на гнилой древесине. Исследователи предполагают, что эти клопы питаются либо грибами, либо более мелкими насекомыми, следует из пресс-релиза.

Как отмечается, название рода Tatupa - случайный набор букв; это слово встречается в интернете только в выпуске польской телевизионной игры, участники которой заняты выдумыванием новых слов. Вид grafei происходит от имени брунейского профессора Улмара Графе, который активно помогал ученым.

Результаты работы исследователи опубликованы в журнале ZooKeys. Сейчас авторы публикации работают над ее продолжением - статьей о филогении (происхождение организмов друг от друга) видов клопов. Для этого проведен морфологический анализ насекомых, а также анализ участков их ДНК.

В вузе добавили, что семь из девяти насекомых из поступившей выборки вернутся на родину в Бруней, а два клопа останутся в коллекции Зоологического института РАН.