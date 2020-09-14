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Путин ввел обоснование и экспертное заключение в правила определения единственных поставщиков

Путин ввел обоснование и экспертное заключение в правила определения единственных поставщиков
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин включил в правила подготовки нормативных правовых актов об определении единственного поставщика при госзакупках обязательное обоснование такого предложения и экспертное заключение по нему, следует из президентского указа об утверждении порядка подготовки соответствующих нормативных правовых актов, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Сам указ утверждает названный порядок и отводит правительству РФ и федеральным органам власти три месяца на приведение своих нормативных баз в соответствие с новыми правилами определения единственых поставщиков.

В самих правилах определен, прежде всего, перечень данных, которые должны включаться в предложение об определении единственного поставщика. В их числе описание объекта закупки, экономическое (технологическое) обоснование нецелесообразности проведение закупки конкурентным способом, сведения о предполагаемом единственном поставщике с обоснованием его выбора и т.п.

Помимо этого, на каждое предложение об определении единственного поставщика должно быть подготовлено экспертной заключение. Последнее, в свою очередь, должно содержать целый ряд заключений: Минфина - в отношении обоснования цены госконтракта с единственным поставщиком, Минэкономразвития - в части соответствия такого предложения положениям договора об ЕАЭС, ФАС России - в части оценки перспективы изменения состояния конкуренции на том или ином товарном рынке в результате принятия предложения об определении единственного поставщика.

Также в документе оговаривается, что новые правила определения единственного поставщика не распространяются на определение единственного поставщика в рамках гособоронзаказа.

По действующей редакции закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) закупка у единственного поставщика может осуществляться в соответствии с указом или распоряжением президента РФ, а также постановлением или распоряжением правительства РФ. Последнее принимает соответствующие акты на основании решений президента РФ. Этот порядок подготовки НПА об определении единственного поставщика остался неизменным.

Как сообщалось, предложения по совершенствованию процесса определения едпоставщиков были подготовлены Минфином РФ в начале прошлого года. Тогда министерство предлагало внести поправки в действующий указ президента о подготовке НПА по определению единственного поставщика при госзакупках. При этом акцент делался на включении в предложение об определении едпоставщика обязательного обоснования для принятия такого решения.

Это необходимо "в целях недопущения необоснованного определения единственных поставщиков в конкурентных сферах", говорилось в пояснительной записке к проекту изменений президентского указа.

Тогда же Минфин предлагал отдельным документом (президентским распоряжением - ИФ) уточнить, кто именно имеет право вносить обращение к президенту РФ об издании поручения правительству РФ об определении единственных поставщиков. В их число предлагалось включить глав субъектов РФ, председателя правительства РФ и его заместителей, а также гендиректоров госкомпаний.

Владимир Путин

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