Жители Северных Курил ощутили четырехбалльное землетрясение

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7, произошедшее в Тихом океане у Курильских островов, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в понедельник поздно вечером по местному времени. Его очаг залегал на глубине 38 км. Эпицентр находился в 108 км восточнее г. Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", - сказал представитель РАН.

По его данным, жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой до четырех баллов.