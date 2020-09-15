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Два вертолета задействовали в поисках пропавшего в Иркутской области ребенка

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Иркутской области четвертые сутки не прекращаются поиски мальчика, который 12 сентября ушел в школу и не вернулся, сообщает во вторник пресс-служба главного управления МВД по региону.

Ребенок пропал в поселке Уховский Куйтунского района.

"В непрекращающейся ни на минуту розыскной операции задействовано свыше 300 человек. Организован оперативный штаб, ребенка ищут при помощи вертолетов и беспилотников с воздуха, с привлечением вездеходной техники, водолазов, поисковых собак. Проверяются лесной массив, водоемы, строения в 10 близлежащих населенных пунктах и за их пределами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления "Интерфаксу" уточнили, что поиски ведут полицейские, сотрудники СК и МЧС, работники муниципальных администраций, местные жители и волонтеры. Задействованы пять водолазов, два вертолета, два беспилотника, 35 автомобилей.

Один из вертолетов – Ми-8 МЧС. Как сообщает пресс-служба областного управления чрезвычайного ведомства, на поиски ребенка вертолет с группой спасателей на борту вылетел утром во вторник.

По факту исчезновения ребенка следователи СКР возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

По информации следствия, опрошено около 1,5 тыс. человек. В поселке о пропаже школьника постоянно транслируется голосовое вещание.

Следователи установили, что ребенок проживает с матерью, отчимом и младшей сестрой. Он страдает астмой. По одной из версий, мальчик мог отправиться к родному отцу в поселок Куйтун, который находится в 30 км от поселка Уховский.

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