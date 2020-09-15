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Аэропорт Нижнего Новгорода начал дезинфицировать багаж ультрафиолетом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Кабины для дезинфекции багажа ультрафиолетовыми лампами установили в международном аэропорту Нижнего Новгорода ("Стригино", входит в холдинг "Аэропорты регионов") для защиты от коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

Оборудование работает на двух стойках регистрации N5 и N6 в тестовом режиме. Эта услуга бесплатна, ею может воспользоваться любой пассажир.

По данным пресс-службы, в кабинах есть датчики движения, при срабатывании которых автоматически включаются ультрафиолетовые лампы. Багаж обрабатывается, когда он проезжает по транспортерной ленте внутри кабины.

Пресс-служба напоминает, что в июле в аэропорту Нижнего Новгорода были установлены дезинфицирующие тоннели на входе в аэропорт и в зоне предполетного контроля.

Среди других профилактических мер в аэропорту - ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств, обработка контактных поверхностей, зон досмотра, выходов на посадку, а также перронных автобусов, трапов и других средств, задействованных в обслуживании пассажиров и воздушных судов. В терминале установлены бесконтактные сенсорные диспенсеры с антисептиком и вендинговые аппараты, в которых можно купить маски, перчатки и антисептики.

Международный аэропорт Нижнего Новгорода является основным запасным аэродромом московского авиаузла. В 2019 году из нижегородского аэропорта выполняли полеты 29 российских и международных авиакомпаний по более чем 40 направлениям, было обслужено 1,1 млн пассажиров.

В холдинг "Аэропорты Регионов" входят международный аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург), международный аэропорт"Курумоч" (Самара), международный аэропорт "Стригино" (Нижний Новгород), международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт "Гагарин" (Саратов). Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

Нижний Новгород коронавирус

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