Петербуржец отсудил у РФ 3 млн руб. за незаконное уголовное преследование

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по иску Юрия Чуба к министерству финансов РФ в лице городского управления федерального казначейства о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Как сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов северной столицы, исковые требования удовлетворены частично. В пользу Чуба взыскано 3 млн рублей, в то время как он хотел получить 9 млн 62 тыс. рублей.

По словам истца, свыше 12 лет он необоснованно подвергался уголовному преследованию. Дело в отношении него было возбуждено прокуратурой Фрунзенского района Петербурга в ноябре 2005 года. Постановление о привлечении его к ответственности вынесено в январе 2007 года. В том же месяце его объявили в международный розыск (в ноябре 2006 года выехал на Украину к пожилой матери), а в ноябре 2009 года его задержали на территории Украины, после чего арестовали. В апреле 2010 года Чуб "издевательским этапом", по его оценке, был доставлен в Петербург, где до ноября содержался в СИЗО-1 "Кресты". Его уголовное дело пытались направить в суд восемь раз, а в июне 2019 года прекратили в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

"Беспокойные и мучительные переживания продолжались 12 лет 4 месяца и 28 дней, рассказал Чуб суду. Здоровье ухудшилось. Сложившаяся ситуация не только причинила нравственные страдания, но и разрушила множественные социальные связи с родственниками, друзьями и коллегами", - отмечается в пресс-релизе.

За какое преступление истец подвергся уголовному преследованию, в объединенной пресс-службе судов не уточнили.