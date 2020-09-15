Четыре сестры попали в больницу с отравлением лекарствами

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Усть-Лабинске четыре сестры, которым от трех до 11 лет, отравились лекарствами и попали в больницу. Обстоятельства случившегося выясняют следователи, сообщили в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.

Девочки живут с матерью. То, что они отравились, в понедельник обнаружил их 19-летний брат. Он вызвал им скорую помощь.

Пострадавшие остаются в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Следователи и органы опеки также проверят условия жизни и воспитания девочек.