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Четыре сестры попали в больницу с отравлением лекарствами

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Усть-Лабинске четыре сестры, которым от трех до 11 лет, отравились лекарствами и попали в больницу. Обстоятельства случившегося выясняют следователи, сообщили в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.

Девочки живут с матерью. То, что они отравились, в понедельник обнаружил их 19-летний брат. Он вызвал им скорую помощь.

Пострадавшие остаются в больнице. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Следователи и органы опеки также проверят условия жизни и воспитания девочек.

СКР Усть-Лабинск Краснодарский край

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