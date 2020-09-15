Произошел крупный пожар на центральном рынке в Шахтах

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В городе Шахты во вторник произошел пожар на центральном рынке, площадь возгорания достигла 900 квадратных метров, когда его локализовали. В МЧС Ростовской области сообщили, что к 17:33 по Москве открытое горение удалось ликвидировать.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 16:08 по московскому времени. Людей с рынка эвакуировали. В тушении участвуют 69 человек и 21 единица техники.