Произошел крупный пожар на центральном рынке в Шахтах
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В городе Шахты во вторник произошел пожар на центральном рынке, площадь возгорания достигла 900 квадратных метров, когда его локализовали. В МЧС Ростовской области сообщили, что к 17:33 по Москве открытое горение удалось ликвидировать.
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 16:08 по московскому времени. Людей с рынка эвакуировали. В тушении участвуют 69 человек и 21 единица техники.
Пожар охватил центральный рынок в городе Шахты, что в Ростовской области. Площадь пожара составляла 600 квадратных метров, людей эвакуировали. В МЧС сообщают, что пожар локализован, пострадавших нет pic.twitter.com/TAFz7vMg3Z— NEWS.ru (@nws_ru) September 15, 2020