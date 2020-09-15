Каждый пятый россиянин согласился бы получать часть зарплаты "в конверте" при ее повышении

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиянин (20%), или около половины тех, чей труд оплачивается официально, дал бы положительный ответ на предложение работодателя получать "в конверте" половину зарплаты при её увеличении на 10-15%. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Согласно исследованию, 20% опрошенных граждан РФ ответили положительно на вопрос: "если бы работодатель предложил вам повысить зарплату на 10-15% и при этом половину зарплаты вам бы стали выплачивать "в конверте", вы согласились бы на такое предложение или нет?".

По данным ФОМ, 22% всех респондентов, или также почти половина работающих сограждан, получающих только "белую" зарплату, на такое предложение не дали бы согласие.

Социологи отмечают, что 46% всех респондентов получают только официальную зарплату при том, что удельный вес работающих россиян среди всех опрошенных составляет 58%.

По данным опроса, 5% всех респондентов, или каждый двенадцатый работающий россиянин всё, что зарабатывают, получают неофициально, 4% участников опроса получают часть зарплаты "в конверте".

На вопрос социологов о том, как изменилось количество людей, получающих зарплату или ее часть неофициально за период пандемии, 20% респондентов ответили, что таких стало больше. Каждый третий гражданин РФ (33%) считает, что численность таких людей не изменилась, а 9% опрошенных считают, что снизилась. Затруднились высказать свои предположения по этому вопросу 39% респондентов.

Всероссийский опрос был проведен 14-16 августа 2020 года среди 1 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.